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0:49   18 Мая 2021
Ближнее зарубежье

Журавко объяснил, кто стоит за очередным ростом тарифов на электроэнергию на Украине

Журавко объяснил, кто стоит за очередным ростом тарифов на электроэнергию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда в очередной раз собираются поднять тарифы на электроэнергию, несмотря на то, что нынешние долги по коммунальным услугам и так являются рекордными за всю историю страны.

Об этом в личном Telegram-канале пишет украинский политолог, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Сейчас эти мародеры и гады подготовили двукратный рост тарифов на электроэнергию. В качестве "времени Ч" называют 1 июля, поскольку до 30 июня действуют установленные Кабмином спецобязательства о поставках населению электроэнергии по 1,68 гривны за 1 кВт-ч», — сообщает экс-депутат.

При этом, по словам Журавко, власти объясняют, что лишь 10% от действующей сейчас цены на электроэнергию – то есть меньше 17 копеек за кВт-ч – идет в оплату за генерацию энергии, а 90% тратится на передачу этой энергии. В то же время, по данным Энергоатома, себестоимость одного киловатт-часа, сгенерированного на атомной электростанции, составляет не менее 35-36 копеек.

Журавко объяснил, кто стоит за очередным ростом тарифов на электроэнергию на Украине

У внимательных украинцев, которые на протяжении достаточно долгого времени следят за тем, что происходит в энергетической области на Украине, естественно, возникает вопрос, почему атомщики получают лишь 17 копеек за кВт-час, если еще не так давно им причиталось 50-60 копеек за киловатт-час при гораздо более низких тарифах на электроэнергию.

«Вот и вскрылась одна из основных целей, которая преследовалась в ходе последней "реформы энергорынка". Это возможность паразитирования на государственной атомной энергетике со стороны олигархических структур, — объясняет Журавко. — Справедливость такого утверждения подтверждается еще и тем обстоятельством, что атомщики снабжают сверхдешевой энергией — иногда вообще за копейки! — предприятия Ахметова и Коломойского».

А помимо этого, напоминает экс-депутат, Украине навязываются долги по «зеленой энергетике» с ее грабительскими тарифами на полученную якобы экологически чистым способом энергию. Эти долги уже сейчас почти достигли 20 миллиардов гривен, и гасятся они в том числе и за счет государственной энергетики

«Заокеанские хозяева подталкивают к введению так называемых RAB-тарифов, в которых будут заложены средства на модернизацию и которые нужно учесть в тарифах, то есть это опять повышение тарифов, — подчеркивает Журавко. — И за все это должен будет заплатить потребитель, то есть народ».

Журавко объяснил, кто стоит за очередным ростом тарифов на электроэнергию на Украине

То есть предстоящее 1 июля 2021 года подорожание электроэнергии не будет последним, тарифы продолжат расти и вопрос заключается только в том, насколько быстро это будет происходить.

А причины этого роста вовсе не в том, что государству не хватает средств на энергетику, а в том, что во власти находится большое количество тех, кто хочет обогатится за счет государственной энергетики и за счет уже обнищавших украинцев.

«Если так и далее будет продолжаться, простому народу придется с себя снять последние трусы и прикрывать свои непристойные места лопухом, дабы закрыть долги по коммунальным услугам. Но это сейчас лето наступает и лопухов много растет. А что же будет зимой? Лопухом ведь не прикроешься», — риторически спрашивает Журавко.

В заключение же экс-депутат отмечает, что в этой ситуации совершенно не понятно, за что в начале 2014 года стоял Майдан – за нормальную жизнь и нормальные тарифы на коммунальные услуги, или за лопухи?

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