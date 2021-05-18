Журавко объяснил, кто стоит за очередным ростом тарифов на электроэнергию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда в очередной раз собираются поднять тарифы на электроэнергию, несмотря на то, что нынешние долги по коммунальным услугам и так являются рекордными за всю историю страны.

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда в очередной раз собираются поднять тарифы на электроэнергию, несмотря на то, что нынешние долги по коммунальным услугам и так являются рекордными за всю историю страны.

Об этом в личном Telegram-канале пишет украинский политолог, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Сейчас эти мародеры и гады подготовили двукратный рост тарифов на электроэнергию. В качестве "времени Ч" называют 1 июля, поскольку до 30 июня действуют установленные Кабмином спецобязательства о поставках населению электроэнергии по 1,68 гривны за 1 кВт-ч», — сообщает экс-депутат.

При этом, по словам Журавко, власти объясняют, что лишь 10% от действующей сейчас цены на электроэнергию – то есть меньше 17 копеек за кВт-ч – идет в оплату за генерацию энергии, а 90% тратится на передачу этой энергии. В то же время, по данным Энергоатома, себестоимость одного киловатт-часа, сгенерированного на атомной электростанции, составляет не менее 35-36 копеек.

У внимательных украинцев, которые на протяжении достаточно долгого времени следят за тем, что происходит в энергетической области на Украине, естественно, возникает вопрос, почему атомщики получают лишь 17 копеек за кВт-час, если еще не так давно им причиталось 50-60 копеек за киловатт-час при гораздо более низких тарифах на электроэнергию.

«Вот и вскрылась одна из основных целей, которая преследовалась в ходе последней "реформы энергорынка". Это возможность паразитирования на государственной атомной энергетике со стороны олигархических структур, — объясняет Журавко. — Справедливость такого утверждения подтверждается еще и тем обстоятельством, что атомщики снабжают сверхдешевой энергией — иногда вообще за копейки! — предприятия Ахметова и Коломойского».

А помимо этого, напоминает экс-депутат, Украине навязываются долги по «зеленой энергетике» с ее грабительскими тарифами на полученную якобы экологически чистым способом энергию. Эти долги уже сейчас почти достигли 20 миллиардов гривен, и гасятся они в том числе и за счет государственной энергетики

«Заокеанские хозяева подталкивают к введению так называемых RAB-тарифов, в которых будут заложены средства на модернизацию и которые нужно учесть в тарифах, то есть это опять повышение тарифов, — подчеркивает Журавко. — И за все это должен будет заплатить потребитель, то есть народ».

То есть предстоящее 1 июля 2021 года подорожание электроэнергии не будет последним, тарифы продолжат расти и вопрос заключается только в том, насколько быстро это будет происходить.

А причины этого роста вовсе не в том, что государству не хватает средств на энергетику, а в том, что во власти находится большое количество тех, кто хочет обогатится за счет государственной энергетики и за счет уже обнищавших украинцев.

«Если так и далее будет продолжаться, простому народу придется с себя снять последние трусы и прикрывать свои непристойные места лопухом, дабы закрыть долги по коммунальным услугам. Но это сейчас лето наступает и лопухов много растет. А что же будет зимой? Лопухом ведь не прикроешься», — риторически спрашивает Журавко.

В заключение же экс-депутат отмечает, что в этой ситуации совершенно не понятно, за что в начале 2014 года стоял Майдан – за нормальную жизнь и нормальные тарифы на коммунальные услуги, или за лопухи?