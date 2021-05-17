Липовый документ не помог Короткову проникнуть в офис ФАН в Петербурге

Журналист "Новой газеты" Денис Коротков и Илья Барабанов из британского BBC пытались проникнуть в ЖК "Лахта-плаза", где расположена редакция Федерального агентства новостей.

Журналист "Новой газеты" Денис Коротков и Илья Барабанов из британского BBC пытались проникнуть в ЖК "Лахта-плаза", где расположена редакция Федерального агентства новостей.

Коротков и Барабанов вооружились видеокамерами и показали охранникам разрешение от якобы комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Однако бумага оказалась липовой, поскольку штамп на ней был распечатан на обычном принтере. Когда охрана начала подробно изучать документ, Коротков и Барабанов поспешно удалились. После этого псевдорасследователи переместились к забору и через него начали снимать территорию ЖК.

Журналисты ФАН решили выяснить причины повышенного интереса Короткова к своей редакции. Отдельное внимание корреспондентов привлек Барабанов, который известен своей ненавистью к России. Под его авторством вышло множество материалов антироссийской направленности, а последние три года он работает в ВВС.

ФАН связался с комитетом по печати и выяснил, что никакого разрешения на съемку он не выдавал. Там подтвердили, что документ является подделкой.

"По всем признакам, данный документ — подделка. С декабря 2020 года данный журналист к нам не обращался", — уточнили в комитете.

Действия Короткова и Барабанова можно квалифицировать как преступление, поскольку они подделали официальный документ одного из комитетов администрации Петербурга. Наказание за это может составлять до двух лет тюрьмы.

После этого журналист ФАН отправился в кафе-пекарню, где обедали Коротков и Барабанов. Под видом либерального журналиста ему удалось узнать много интересного о методах работы либеральных СМИ. Ознакомиться с полным текстом можно в материале ФАН "BBC и "Новая Газета" снимают расследование-провокацию в Петербурге".