График движения московского метро был сбит из-за упавшего на рельсы гражданина

Интервалы движения поездов Серпуховско-Тимирязевской линии был увеличен после падения пассажира на рельсы с платформы станции "Боровицкая".

Интервалы движения поездов Серпуховско-Тимирязевской линии был увеличен после падения пассажира на рельсы с платформы станции "Боровицкая".

На данный момент в метро восстанавливается привычный график передвижения поездов. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы. Ранее он заявил об увеличении интервала следования транспорта по путям.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) увеличены интервалы движения поездов с севера на юг из-за человека на пути. <...> Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) вводится в график", — сообщается в посте департамента в соцсетях.

Чтобы поднять мужчину на платформу, пришлось временно отключить напряжение с контактного рельса. Жизни пострадавшего ничего не угрожает. Причины происшествия уточняются.