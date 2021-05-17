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22:49   17 Мая 2021
Происшествия

График движения московского метро был сбит из-за упавшего на рельсы гражданина

График движения московского метро был сбит из-за упавшего на рельсы гражданина

Интервалы движения поездов Серпуховско-Тимирязевской линии был увеличен после падения пассажира на рельсы с платформы станции "Боровицкая".

На данный момент в метро восстанавливается привычный график передвижения поездов. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы. Ранее он заявил об увеличении интервала следования транспорта по путям.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) увеличены интервалы движения поездов с севера на юг из-за человека на пути. <...> Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) вводится в график", — сообщается в посте департамента в соцсетях.

Чтобы поднять мужчину на платформу, пришлось временно отключить напряжение с контактного рельса. Жизни пострадавшего ничего не угрожает. Причины происшествия уточняются.

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#москва #метро #падение #рельсы

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