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22:30   17 Мая 2021
Происшествия

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о продолжении боевых действий

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о продолжении боевых действий

Армия Израиля будет и дальше атаковать объекты радикальных организаций ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Израильские военные делают все возможное, чтобы восстановить спокойствие в регионе. Премьер-министр провел совещание, в ходе которого согласовал оперативные планы с руководителями силовых ведомств, передает ТАСС.

"Директива — продолжить нанесение ударов по объектам террористов. Мы продолжим принимать все необходимые меры для восстановления спокойствия и обеспечения безопасности всех жителей Израиля", — заявил Нетаньяху.

Конфликт в секторе Газа обострился в мае 2021 года. Израиль и Палестина несут потери в результате непрекращающихся обстрелов.

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#израиль #нетаньяху #атаки #сектор газа

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