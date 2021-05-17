Кадыров назвал себя "пехотинцем" Путина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что считает себя "проектом" президента России Владимира Путина и верным "слугой народа".

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что считает себя "проектом" президента России Владимира Путина и верным "слугой народа".

Таким образом он ответил на вопрос, который ему задали в ходе прямого эфира в Instagram. Кадыров подчеркнул, что является "пехотинцем" Путина. По его словам, именно президент РФ сделал все возможное для установления мира в Чеченской Республике.

Без участия российского лидера в жизни народа Чечни ситуация в регионе сегодня складывалась бы иначе. Путин мне доверяет, а его деятельность не противоречит исламу, добавил Кадыров.