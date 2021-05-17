Вдова Олега Табакова едко высказалась о скандальной исповеди Прокловой

Вдова легендарного Олега Табакова актриса Марина Зудина назвала "маразмом" скандальное заявление Елены Прокловой о домогательствах, которое та сделала в эфире канала НТВ.

Вдова легендарного Олега Табакова актриса Марина Зудина назвала "маразмом" скандальное заявление Елены Прокловой о домогательствах, которое та сделала в эфире канала НТВ.

Исповедь Прокловой разделила киносообщество на два лагеря. Звезда в программе "Секрет на миллион" со слезами на глазах рассказала, что в 15 лет стала жертвой сексуальных домогательств. По ее словам, инцидент произошел на съемках. Имя своего растлителя она не назвала, однако многие зрители уверены, что речь шла об Олеге Табакове.

Вслед за откровениями Прокловой некоторые ее коллеги признались, что столкнулись с подобным. Тему харассмента обсудили в последнем выпуске программы "Звезды сошлись". Однако перед началом бурной дискуссии в студии показали видеосюжет с комментарием Марины Зудиной о скандальной истории Прокловой. Вдова Табакова едко отметила, что сама бы не отказалась обвинить кого-нибудь в домогательствах, но ей, к сожалению, так не везет.

"Кому-то, видимо, везет больше, чем мне. Бывают женщины в маразме. Мне кажется, что достойно нужно стареть. Надеюсь, что я до такого маразма не доживу, поэтому от меня признаний в домогательствах вы не услышите. Я вам всем обещаю", — высказалась Зудина.

Известная актриса театра и кино Татьяна Васильева в студии заявила, что большинство артисток сталкиваются с домогательствами. По ее мнению, в этой индустрии нельзя построить карьеру по-другому, если не соглашаться на интимные предложения продюсеров и режиссеров.