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20:56   17 Мая 2021
Политика

Швейцария может стать полем для проведения саммита Байдена и Путина

Швейцария может стать полем для проведения саммита Байдена и Путина

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джозеф Байден могут провести очные переговоры в Швейцарии, сообщают знакомые с ситуацией источники.

Однако точных дат и места возможной встречи лидеров пока нет. Это зависит от результатов разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Их встреча пройдет в Рейкьявике на полях СМИД Арктического совета, сообщает "Коммерсант".

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#путин #байден #швейцария

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