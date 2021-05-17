20:56 17 Мая 2021Политика
Швейцария может стать полем для проведения саммита Байдена и Путина
Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джозеф Байден могут провести очные переговоры в Швейцарии, сообщают знакомые с ситуацией источники.
Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джозеф Байден могут провести очные переговоры в Швейцарии, сообщают знакомые с ситуацией источники.
Однако точных дат и места возможной встречи лидеров пока нет. Это зависит от результатов разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Их встреча пройдет в Рейкьявике на полях СМИД Арктического совета, сообщает "Коммерсант".