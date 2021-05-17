«Никогда не успокоятся». «Новая газета» и BBC попытаются повлиять на выборы в ГД

Скандально известный журналист Денис Коротков и его коллеги из BBC готовят совместное фейковое расследование, нацеленное на дестабилизацию общественно-политической обстановки внутри России.

Готовя новое расследование о закрытии ФБК* (НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга), сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков и журналисты BBC фактически пытаются запустить в России очередную волну протестов в преддверии выборов в Госдуму.

Об этом в беседе с «Политикой Сегодня» заявил член Экспертного совета Института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев.

Ранее стало известно, что Денис Коротков и сотрудник BBC Илья Барабанов снимают фильм- расследование о том, как в Санкт-Петербурге закрывали штабы «Фонда борьбы с коррупцией»*.

К такому выводу пришли журналисты ФАН, когда представители BBC по поддельным документам попытались проникнуть на территорию офиса агентства. При этом, как выяснилось, к незаконным методам Коротков и Барабанов прибегали и в ходе собственного расследования, например, взламывали мессенджеры нужных им телефонов.

«Ну это же журналистика. Главное — чтобы тылы были прикрыты», — приводит ФАН слова Короткова.

По мнению Матвейчева, совершенно очевидно, что журналисты «Новой газеты» и BBC пытаются дестабилизировать внутреннюю обстановку в стране накануне сентябрьских выборов в нижнюю палату парламента. Причем такая практика, как правило, наблюдается именно перед важными политическими процессами.

«То, что они работают на подготовку протестов, это понятно. Это одно из звеньев в этой общей цепи проведения каких-то новых протестов. Тем более перед выборами. У нас сейчас как раз начинается предвыборная кампания в Госдуму, и традиционно всегда обостряются все противоречия в этот момент», — не сомневается собеседник издания.

Эксперт предположил, что упомянутые лица будут продолжать гнуть свою противоправную линию, пока существует Россия, а также их основные ставленники лице США.

«Конечно, никогда не успокоятся они, пока Россия существует, будут те наши геополитические конкуренты, которые будут против нас вести холодную войну», — подытожил Матвейчев.

* Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК* экстремистской организацией.

* ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ СОЗДАН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА