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20:52   17 Мая 2021
Общество

Кардиолог перечислил рекомендации по защите от перегрева в жару

Кардиолог перечислил рекомендации по защите от перегрева в жару

Резкое потепление может спровоцировать проблемы со здоровьем или стать причиной перегрева, напомнил врач-кардиолог Юрий Конев.

Одежда светлых цветов из натуральных тканей лучше всего подходит для носки в летнее время года. Пожилым людям следует меньше ходить, а также уточнить дозу принимаемых лекарств у своего врача, поскольку предписания могут измениться в связи с переменой погоды.

Дачникам стоит отказаться от работы на огороде в период с 12:00 до 17:00, поскольку в это время наблюдается самая сильная солнечная активность. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется как можно меньше времени проводить на открытом солнце, посоветовал Конев в комментарии телеканалу "360".

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#советы #жара #перегрев #кардиолог

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