Эксперт: Украина может помешать планам Грузии по евроинтеграции

Идея создания «ассоциативного трио»» с участием Грузии, Украины и Молдавии, для усиленного сотрудничества по вопросам интеграции в Евросоюз может не только не помочь Тбилиси в данном процессе, но и лишить ее имеющегося преимущества.

Идея создания «ассоциативного трио»» с участием Грузии, Украины и Молдавии, для усиленного сотрудничества по вопросам интеграции в Евросоюз может не только не помочь Тбилиси в данном процессе, но и лишить ее имеющегося преимущества.

Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал грузинский политолог Сосо Цинцадзе, который усомнился в том, что увязка с Украиной и Молдавией может помочь Грузии в ее евроинтеграционных и североатлантических устремлениях.

Грузинским политикам следовало бы взвесить все «за» и «против», прежде чем создавать такое «трио», предупреждает грузинский эксперт-международник.

«Безвиз с Европой мы получили тогда, когда нас стали рассматривать отдельно от Украины и, напомню, мы ее намного в этом обогнали. Да и сейчас такая "сдвоенность" может нам помешать, — напомнил Цинцадзе. — Достаточно сказать, что на членство Грузии в НАТО Россия, возможно, не отреагирует так негативно, как на интеграцию Украины в Североатлантический альянс».

При этом политолог предположил, что создание «ассоциативного трио» может быть связано с внешнеполитическими и внутренними процессами одного из его участников – Молдавии, где вскоре пройдут парламентские выборы.

«Вероятно, президент Майя Санду рассчитывает, что новообразованный формат с Грузией и Украиной принесет ей дополнительные очки», — отметил Цинцадзе.

Но эти надежды, по его мнению, выглядят довольно шаткими. Достаточно задуматься о том, что будет, если на предстоящих выборах в Молдавии победу одержат не сторонники евроинтеграции, а какие-то другие силы. В этом случае документ о создании «трио», подписанный в Киеве, моментально превратится в фикцию, заключил грузинский политолог.