Руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей вспомнил, как два года назад оказался в ливийский тюрьме "Митига".

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей вспомнил, как два года назад оказался в ливийский тюрьме "Митига".

Российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан попали в плен к боевикам Ливии во время проведения исследования в Триполи. Произошло это ровно два года назад. Стоит отметить, что все действия ученых были заранее согласованы с местным руководством. Однако тем радикалам, которые схватили россиян, было все равно.

Глава фонда подчеркнул, что их допрашивали и пытали не только с применением физической силы, но и оказывая психологическое давление. Однако их спасла, по словам самого Шугалея, вера в семью, Россию и граждан, которые боролись за жизни социологов, пишет Федеральное агентство новостей.