Гонка за место в ЗакСе Петербурга заинтересовала экспертное сообщество

Депутатская гонка за место в ЗакСе Петербурга приобретает неожиданные повороты, поэтому экспертное сообщество проявляет большой интерес к политическим событиям.

Депутатская гонка за место в ЗакСе Петербурга приобретает неожиданные повороты, поэтому экспертное сообщество проявляет большой интерес к политическим событиям.

"Единая Россия" завершила прием документов для участия в праймериз. Стало известно, что вслед за спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым в городской парламент отказались выдвигаться единороссы Анатолий Дроздов и Мария Щербакова, а Сергей Соловьев и Александр Тетердинко собираются пойти в Госдуму. Также выбыли еще двое: Андрея Анохина не допустили до праймериз, а Роман Коваль до сих пор находится под арестом.

На эту тему высказался политолог Александр Конфисахор, у которого "Невские Новости" поинтересовались, кто же может занять место Макарова в ЗакСе Петербурга. Эксперт ответил, что в такой ситуации проще назвать тех, кто точно не сможет стать председателем ЗакСа.

"Достаточно просто открыть список и поинтересоваться бэкграундом: кто ему близок, кто с ним давно работает, кто его всегда поддерживает. Этих людей можно смело отметать", — считает политолог.

Напомним, предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая, а итоги праймериз подведут 1 июня.