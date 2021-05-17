Митингующие прорвали полицейский кордон в грузинском Дманиси

Межэтническая потасовка накалила ситуацию в грузинском городе Дманиси. Участники беспорядков прорвали кордон полиции и требуют "справедливости".

Межэтническая потасовка накалила ситуацию в грузинском городе Дманиси. Участники беспорядков прорвали кордон полиции и требуют "справедливости".

Инцидент произошел накануне из-за отказа продавщицы продать пиво в долг. Покупатели попытались разобраться с хозяином магазина. Началась драка. Разборки продолжились на следующий день. Представители одной из общин потребовали наказать зачинщиков потасовки. На месте происшествия работает полиция и спецназ. Въезд в город перекрыт.

В итоге толпа прорвала полицейский кордон и направилась с дубинками и камнями к зданию полиции, куда доставили участников драки. К месту направлены дополнительные силы правоохранительных органов.