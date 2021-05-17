Арендатора взорванных складов с оружием в Чехии заподозрили в связи с преступниками

Правоохранители Чехии расследуют дело о взрыве складов в поселке Врбетице. Внимание следствия привлек хозяин компании Imex Group, которая арендовала ангары.

Правоохранители Чехии расследуют дело о взрыве складов в поселке Врбетице. Внимание следствия привлек хозяин компании Imex Group, которая арендовала ангары.

У следствия возникло предположение, что бизнесмен Петер Бернатик мог незадолго до взрыва встречаться с предполагаемыми "исполнителями". Мнение правоохранителей основано на данных сотового оператора и странным поведением владельца фирмы.

Установлено, что накануне происшествия коммерсант более получаса был недалеко от гостиницы, где проживали подозреваемые. Насторожил следователей и тот факт, что потом бизнесмен приехал на пустой склад. Работникам предоставили выходной. Там, судя по данным оператора, он пробыл три часа.

Чешский президент Милош Земан озвучил свою версию. По его мнению, за взрывом могут стоять сотрудники фирмы. Это было сделано для сокрытия большой недостачи оружия, сообщал ФАН.