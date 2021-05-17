Житель Новокузнецка погиб под 100-килограммовой любовницей

Задавившая любовника своим весом россиянка может лишиться свободы на 15 лет.

Задавившая любовника своим весом россиянка может лишиться свободы на 15 лет.

Трагедия произошла в Новокузнецке в одной из квартир. Любовники начали ссориться после застолья. В итоге мужчина лег на кровать вниз лицом и уснул, а его 100-килограммовая возлюбленная уселась ему на шею и сдавила ее ногами.

Когда мужчина перестал двигаться, она испугалась. Сначала женщина попыталась сама реанимировать потерпевшего, а потом вызвала скорую. Медики констатировали смерть от удушья.

Полиция задержала подозреваемую, которая на допросе заявила, что не хотела убивать любимого. Теперь она предстанет перед судом по обвинению в убийстве.