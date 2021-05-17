Правительство подготовит проект о ведении учета домашних животных по поручению Путина

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству сформировать законодательные поправки о ведении учета домашних животных. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству сформировать законодательные поправки о ведении учета домашних животных. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

В поручении сказано, что правительству вместе с органами исполнительной власти необходимо подготовить поправки в законодательство, которые касаются домашних животных. Изменения должны предусматривать ведение учета домашних животных и мониторинг животных без владельцев. Также правительство разработает регламент по содержанию и разведению домашних и диких животных. Поручение Путина должно быть выполнено до 1 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин продлил срок госслужбы полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.