Казанского стрелка отвезут в институт Сербского для психологической экспертизы

Следователи приняли решение о транспортировке казанского стрелка в Москву. Его доставят в институт Сербского, где специалисты проведут экспертизу психического состояния.

Следователи приняли решение о транспортировке казанского стрелка в Москву. Его доставят в институт Сербского, где специалисты проведут экспертизу психического состояния.

В настоящее время обвиняемый в массовом убийстве Ильназ Галявиев содержится в одиночной камере следственного изолятора. Сотрудники ФСИН беспрерывно наблюдают за ним.

Следствие считает, что казанский стрелок вооружился дробовиком и пришел в некогда родную гимназию. Там он устроил бойню, в которой погибли двое учителей и семь подростков. Согласно одной из версий, он мог состоять в секте и выполнять чьи-то указания, сообщал ФАН.