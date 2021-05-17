20:08 17 Мая 2021Происшествия
Казанского стрелка отвезут в институт Сербского для психологической экспертизы
Следователи приняли решение о транспортировке казанского стрелка в Москву. Его доставят в институт Сербского, где специалисты проведут экспертизу психического состояния.
Следователи приняли решение о транспортировке казанского стрелка в Москву. Его доставят в институт Сербского, где специалисты проведут экспертизу психического состояния.
В настоящее время обвиняемый в массовом убийстве Ильназ Галявиев содержится в одиночной камере следственного изолятора. Сотрудники ФСИН беспрерывно наблюдают за ним.
Следствие считает, что казанский стрелок вооружился дробовиком и пришел в некогда родную гимназию. Там он устроил бойню, в которой погибли двое учителей и семь подростков. Согласно одной из версий, он мог состоять в секте и выполнять чьи-то указания, сообщал ФАН.