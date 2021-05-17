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20:08   17 Мая 2021
Происшествия

Казанского стрелка отвезут в институт Сербского для психологической экспертизы

Казанского стрелка отвезут в институт Сербского для психологической экспертизы

Следователи приняли решение о транспортировке казанского стрелка в Москву. Его доставят в институт Сербского, где специалисты проведут экспертизу психического состояния.

В настоящее время обвиняемый в массовом убийстве Ильназ Галявиев содержится в одиночной камере следственного изолятора. Сотрудники ФСИН беспрерывно наблюдают за ним.

Следствие считает, что казанский стрелок вооружился дробовиком и пришел в некогда родную гимназию. Там он устроил бойню, в которой погибли двое учителей и семь подростков. Согласно одной из версий, он мог состоять в секте и выполнять чьи-то указания, сообщал ФАН.

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#стрельба #экспертиза #школа

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