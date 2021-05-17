20:08 17 Мая 2021Политика
Президент Сербии рассказал об усталости Евросоюза из-за расширения
Страны Балканского союза устали от разговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
Страны Балканского союза устали от разговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
По его словам, ЕС серьезно не думает о вступлении балканских стран в союз. Это не произойдет, даже если будут выполнены все условия.
"Реальная ситуация в Европе такова, что существует усталость от расширения", — заявил Вучич журналистам после встречи в формате Брдо-Бриони с участием лидеров стран Западных Балкан.
Президент Сербии добавил, что, несмотря на ситуацию, не следует сходить с европейского пути, поскольку это является лучшим выбором для балканских стран. Однако вступление в ЕС не произойдет в ближайшие пять лет.