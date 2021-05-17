Президент Сербии рассказал об усталости Евросоюза из-за расширения

Страны Балканского союза устали от разговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Страны Балканского союза устали от разговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, ЕС серьезно не думает о вступлении балканских стран в союз. Это не произойдет, даже если будут выполнены все условия.

"Реальная ситуация в Европе такова, что существует усталость от расширения", — заявил Вучич журналистам после встречи в формате Брдо-Бриони с участием лидеров стран Западных Балкан.

Президент Сербии добавил, что, несмотря на ситуацию, не следует сходить с европейского пути, поскольку это является лучшим выбором для балканских стран. Однако вступление в ЕС не произойдет в ближайшие пять лет.