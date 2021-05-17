«Транспортные системы» показали новый троллейбус «Адмирал» с динамической зарядкой

ПК «Энергетические системы» и «ПК Транспортные системы» совместно модифицировали троллейбус «Адмирал», оснастив его литиево-ионной батареей, что стало новым компоновочным решением в области отечественного троллейбусостроения.

Новая версия троллейбуса «Адмирал» с динамической зарядкой была представлена на форуме «Электротранс».

Как сообщает интернет издание «Сделано у нас», «ПК Транспортные системы» и ПК «Энергетические системы» совместно модифицировали троллейбус «Адмирал», оснастив его литиево-ионной батареей, что стало новым компоновочным решением в области отечественного троллейбусостроения.

«Уникальная тяговая батарея адаптирована под российские условия эксплуатации, — говорится в статье. — Зарядка батареи происходит в процессе движения по проводам контактной сети — это называется "динамическая зарядка"».

Также авторы отмечают, что конструкторы, усовершенствовав имеющиеся на сегодняшний день технические решения, смогли серьезно уменьшить вес системы накопления энергии – на 100 килограмм по сравнению с зарубежными аналогами. Кроме того, они компактно разместили аккумуляторный блок на крыше троллейбуса, что позволило не снижать пассажировместимость вагона.

Первые испытания нового троллейбуса с динамической зарядкой прошли в марте нынешнего года.

Модернизированный троллейбус Адмирал-6281.01 может на автономном ходу, то есть без подключения к контактной сети, преодолеть не менее 20 километров, хотя это расстояние зависит от перевозимого веса, погодных условий и состояния дорожного покрытия. Температурный диапазон, при котором может эксплуатироваться новая модель трамвая – от -40 до +40 градусов по шкале Цельсия, при этом максимальная вместимость вагона 85 человек.

«Эргономичный светлый салон, стопроцентная низкопольность, дополнительная подсветка просторных накопительных площадок, три широких дверных проёма, современные мультимедийные комплексы, USB-разъемы для зарядки мобильных гаджетов, а также передовые системы климат-контроля, работающие в автоматическом режиме — обеспечивают пассажиров высоким уровнем комфорта», — говорится в материале.

Там же отмечается, что в отличие от используемых в нынешних троллейбусах дизельных печек, ПК «Транспортные системы» использовал в новой модели «Адмирала» электрические системы отопления.

При этом ПК ТС является единственным производителем городского электрического транспорта, использующим в обустройстве интерьера исключительно негорючие материалы, в том числе алюминиевые сплавы. Снижая таким образом пожарную нагрузку салона и повышая срок эксплуатации внешних конструкций трамвая.