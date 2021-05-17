Петербуржцы избили тиктокеров в юбках на детской площадке

Двое петербуржцев грубо выгнали с детской площадки тиктокеров, снимавших клип с голыми мужчинами на каблуках.

Двое петербуржцев грубо выгнали с детской площадки тиктокеров, снимавших клип с голыми мужчинами на каблуках.

Инцидент произошел в одном из дворов в Северной столице. Местных жителей возмутил экстравагантный наряд молодых людей, которые снимали видео для TikTok.

Петербуржцы потребовали удалиться юношей в платьях, отмечая, что они устроили шоу на детской площадке. Молодые люди обратили внимание оппонентов, что рядом не было детей.

Спор закончился потасовкой. Во время диалога блогер признался, что он гомосексуал, после чего оппонент ударил его несколько раз. Никто из участников потасовки не стал обращаться в правоохранительные органы, и после драки все разошлись.