Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:42   17 Мая 2021
Политика

Грузия, Молдавия и Украина подписали меморандум о сотрудничестве для интеграции в ЕС

Грузия, Молдавия и Украина подписали меморандум о сотрудничестве для интеграции в ЕС

Министры иностранных дел Грузии, Молдавии и Украины подписали меморандум о сотрудничестве для интеграции в Евросоюз (ЕС).

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани вместе с молдавским коллегой Аурелиу Чокой прибыли в Киев, где они встретились с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Стороны заключили меморандум, который поможет им стать членами Евросоюза. Как отметили министры во время брифинга, Украина, Молдавия и Грузия планируют "расширить диалог для интеграции в ЕС".

Ранее президента Молдавии уличили в намеренной попытке рассориться с Россией. Соответствующая позиция навеяна западными настроениями, сообщает сайт 360tv.ru.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#евросоюз #украина #молдавия #грузия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров