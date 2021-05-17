Грузия, Молдавия и Украина подписали меморандум о сотрудничестве для интеграции в ЕС

Министры иностранных дел Грузии, Молдавии и Украины подписали меморандум о сотрудничестве для интеграции в Евросоюз (ЕС).

Министры иностранных дел Грузии, Молдавии и Украины подписали меморандум о сотрудничестве для интеграции в Евросоюз (ЕС).

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани вместе с молдавским коллегой Аурелиу Чокой прибыли в Киев, где они встретились с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Стороны заключили меморандум, который поможет им стать членами Евросоюза. Как отметили министры во время брифинга, Украина, Молдавия и Грузия планируют "расширить диалог для интеграции в ЕС".

Ранее президента Молдавии уличили в намеренной попытке рассориться с Россией. Соответствующая позиция навеяна западными настроениями, сообщает сайт 360tv.ru.