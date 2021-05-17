ФАН назвал две возможные причины нового транша на биткоин-кошелек ФБК*

Денежный перевод на сумму более полумиллиона рублей поступил 14 мая на счет фактически бездействующей организации, основанной блогером Алексеем Навальным.

Денежный перевод на сумму более полумиллиона рублей поступил 14 мая на счет фактически бездействующей организации, основанной блогером Алексеем Навальным.

Криптокошелек "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК*, НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) принял очередной крупный перевод. В этот раз сумма составила 719 тыс. рублей, сообщает ФАН.

Журналисты предприняли попытку разобраться, почему фонд продолжает получать крупные денежные пожертвования. Одной из вероятных причин называют речь соратника Навального Леонида Волкова за круглым столом Университета Чикаго. Выступление состоялось за день до перевода. Спикер рассказывал о наступлении "самых благоприятных времен", что звучало парадоксально.

"Вы должны видеть более широкую картину — немного дистанцироваться от небольших проблем текущего момента, и картина сразу станет замечательной", — сказал Волков.

Второй причиной может оказаться ожидание членами ФБК рассмотрения Мосгорсудом иска о признании организации и ее подразделений экстремистскими.

Известно, что предыдущий крупный перевод на биткоин-кошелек фонда датируется 30 апреля, в тот день сумма доната составила более 900 тыс. рублей.

* ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ СОЗДАН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА