Суд прекратил дело о хищении 700 млн рублей против экс-губернатора Меня

Следствие прекратило уголовное преследование бывшего губернатора Ивановской области и аудитора Счетной палаты Михаила Меня.

Следствие прекратило уголовное преследование бывшего губернатора Ивановской области и аудитора Счетной палаты Михаила Меня.

Как сообщает адвокат Меня Мурад Мусаев, дело в отношении его подопечного прекращено в связи с истечением срока давности. Мера пресечения в виде подписки о невыезде экс-фигуранта отменена.

Михаила Меня задержали в ноябре прошлого года. Его обвинили в особо крупной растрате средств, совершенной группой лиц. Следователи полагают, что в 2011 году Михаил Мень, занимая должность губернатора Ивановской области, вместе с соучастниками организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денег, выделенных в качестве кредита для поддержки региона. Мень способствовал принятию нескольких актов, на основании которых подконтрольная ему организация перечислила порядка 700 млн рублей.