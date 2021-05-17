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19:35   17 Мая 2021
Политика

Джейсон Ребхольц назначен новым пресс-секретарем посольства США в России

Джейсон Ребхольц назначен новым пресс-секретарем посольства США в России

Пост пресс-секретаря американского посольства в России занял Джейсон Ребхольц. Своими впечатлениями он поделился на странице в Twitter.

Американец заявил о планах защищать политику США в отношении России. Также он намерен продвигать свободу СМИ. По его словам, он с нетерпением ждет, когда сможет начать взаимодействовать с российскими и иностранными журналистами.

Ребхольц сменил на посту Ребекку Росс. Ранее власти объявили ее персоной нон грата и предписали покинуть территорию России, говорится на сайте 360tv.ru.

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#сша #посольство #Джейсон Ребхольц #ребекка росс

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