Джейсон Ребхольц назначен новым пресс-секретарем посольства США в России

Пост пресс-секретаря американского посольства в России занял Джейсон Ребхольц. Своими впечатлениями он поделился на странице в Twitter.

Пост пресс-секретаря американского посольства в России занял Джейсон Ребхольц. Своими впечатлениями он поделился на странице в Twitter.

Американец заявил о планах защищать политику США в отношении России. Также он намерен продвигать свободу СМИ. По его словам, он с нетерпением ждет, когда сможет начать взаимодействовать с российскими и иностранными журналистами.

Ребхольц сменил на посту Ребекку Росс. Ранее власти объявили ее персоной нон грата и предписали покинуть территорию России, говорится на сайте 360tv.ru.