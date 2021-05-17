Казанский стрелок дважды пересдавал экзамен для получения лицензии на оружие

Устроивший бойню в школе Ильназ Галявиев не смог с первого раза сдать экзамен для получения лицензии на оружие. Юноша получил документ позже, чем те, кто был на учебе вместе с ним.

Устроивший бойню в школе Ильназ Галявиев не смог с первого раза сдать экзамен для получения лицензии на оружие. Юноша получил документ позже, чем те, кто был на учебе вместе с ним.

На обучение Галявиев поступил в феврале. За курсы он заплатил шесть тысяч рублей. Преподавателей смутило поведение стрелка. Он был молчалив и практически не был заинтересован в знаниях, сообщает ФАН.

Теорию молодой человек сдал сразу. А на практической части Ильназ грубо нарушил требования безопасности и повернул дуло пистолета в свою сторону. Спустя время экзамен был пересдан.

Массовое убийство произошло в гимназии №175 11 мая. Галявиев завел Telegram-канал, где назвал себя "богом" и сообщил о том, что вскоре расстреляет людей в школе. Его "обещания" оказались правдой — стрелок зашел в школу и убил девять человек. Ранения также получили 23 человека. Среди жертв — семь детей и две учительницы.