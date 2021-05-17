"Прекрасные отношения": руководители NED рассказали о связи со структурами Навального

Руководство американского фонда призналось в тесном сотрудничестве с командой осужденного блогера Алексея Навального. Об этом пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Руководство американского фонда призналось в тесном сотрудничестве с командой осужденного блогера Алексея Навального. Об этом пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

В "Национальном фонде в поддержку демократии" (NED, контролируется Госдепартаментом США; организация, признанная нежелательной в России) рассказали российским пранкерам о связи организации с соратниками Навального и сказали, что придерживаются определенной "стратегии" в отношении РФ, передает ФАН.

"Часть моей работы заключается в том, что многие наши группы работают как бы в дополнение к Навальному, это различные издания, журналисты-расследователи, у нас прекрасные отношения с ними", — поделилась вице-президент по политическим вопросам и стратегии NED Барбара Хейг.

Ранее RT публиковал полную версию беседы руководства фонда NED c пранкерами. Во время беседы в фонде заявили, что у них есть "обширная программа" в России.