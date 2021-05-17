Похитители певца Авраама Руссо признаны виновными и отпущены на свободу

В Москве Пресненский районный суд поставил точку в деле о похищении музыкального исполнителя Авраама Руссо. Двое фигурантов признаны виновными, но сидеть за решеткой не будут.

В Москве Пресненский районный суд поставил точку в деле о похищении музыкального исполнителя Авраама Руссо. Двое фигурантов признаны виновными, но сидеть за решеткой не будут.

Первый из злоумышленников приговорен к шести годам колонии строгого режима. Второй получил на один год меньше. Суд также постановил освободить преступников от отбывания наказания. Основанием стало истечение срока давности уголовного преследования. Теперь иск пострадавшего певца будет рассматриваться в категории гражданских дел.

По мнению исполнителя, к его похищению может быть причастен крупный бизнесмен Тельман Исмаилов. Он якобы разозлился, когда узнал о желании Руссо "работать самостоятельно".