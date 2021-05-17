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19:11   17 Мая 2021
Общество

Дополнительные койки для пациентов с коронавирусом появятся в Петербурге

Дополнительные койки для пациентов с коронавирусом появятся в Петербурге

Правительство Петербурга на следующей неделе планирует развернуть дополнительные койки в городских больницах для лечения коронавируса.

Всего 5248 коек для лечения пациентов с COVID-19 появилось в Северной столице с начала 2020 года. Из них 459 кроватей сейчас пустуют. Еще 400 мест для таких больных развернут в городе на следующей неделе, сообщили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Положительный результат теста на COVID-19 получили 428 тыс. жителей Северной столицы с начала пандемии коронавируса. Порядка 390 тыс. горожан уже вылечились от заболевания.

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#петербург #коронавирус #койки

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