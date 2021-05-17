Полиция Москвы выясняет детали конфликта со стрельбой на рынке "Молоток"

Ссора покупателя и продавца на базе по продаже строительных инструментов в Москве закончилась травмой у одного из участников потасовки.

Ссора покупателя и продавца на базе по продаже строительных инструментов в Москве закончилась травмой у одного из участников потасовки.

По предварительным данным, мужчины начали спорить в павильоне, после чего покупатель вытащил травматический пистолет и выстрелил в оппонента. Затем предполагаемый преступник покинул территорию рынка на своей машине марки BMW, сообщает источник в правоохранительных органах.

В результате происшествия местный житель получил ранение руки. Ему оказали необходимую медицинскую помощь прибывшие вскоре врачи. Полицейские уже начали поиск злоумышленника.