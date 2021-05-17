18:51 17 Мая 2021Происшествия
Полиция Москвы выясняет детали конфликта со стрельбой на рынке "Молоток"
Ссора покупателя и продавца на базе по продаже строительных инструментов в Москве закончилась травмой у одного из участников потасовки.
Ссора покупателя и продавца на базе по продаже строительных инструментов в Москве закончилась травмой у одного из участников потасовки.
По предварительным данным, мужчины начали спорить в павильоне, после чего покупатель вытащил травматический пистолет и выстрелил в оппонента. Затем предполагаемый преступник покинул территорию рынка на своей машине марки BMW, сообщает источник в правоохранительных органах.
В результате происшествия местный житель получил ранение руки. Ему оказали необходимую медицинскую помощь прибывшие вскоре врачи. Полицейские уже начали поиск злоумышленника.