Стреляют во все, что движется. Депутаты-охотники поспорили об ужесточении оборота оружия

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении оборота оружия после трагического случая в Казани. Мнение экспертов о важности внесенных изменений разделилось.

Госдума 18 мая в первом чтении рассмотрит законопроект об ужесточении правил получения оружия. Среди нововведений — медицинские противопоказания, психологическое тестирование, а также борьба с подложными медсправками. Об этом в Telegram-канале сообщил один из авторов инициативы, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Законопроект, по словам Хинштейна, должен понизить риски того, что оружие окажется в руках «неадекватных людей или наркоманов».

«Хотя очень многое, конечно, тут будет зависеть от врачей и их умения выявить отклонения здоровья», — подчеркнул глава комитета Госдумы.

Мнения собеседников «Политики Сегодня» относительно законопроекта разделились. Одни эксперты полностью поддержали предлагаемые изменения, другие посчитали, что нововведения не смогут решить проблему стрельбы в школах, как это случилось в Казани.

Медицинские противопоказания

Законопроект предлагает ввести новое понятие: «медицинские противопоказания к владению оружием». Перечень заболеваний (или состояний), при наличии которых гражданин не сможет приобрести оружие, разработает Правительство РФ.

Согласно законопроекту медосмотр будет проводиться только в государственных или муниципальных учреждениях. Желающие обзавестись оружием должны будут пройти химико-токсикологические и психологические исследования.

При этом обследование психиатром и наркологом должно проходить «строго по месту жительства (пребывания) гражданина», говорится в документе.

Борьба с лжесправками

Законопроект предлагает отказаться от бумажных справок, которые раньше после медосмотра нужно было предоставлять в Росгвардию. Заключения медкомиссии напрямую будут поступать в федеральный орган в электронном виде. Документ разместят в реестре государственной электронной системы Минздрава РФ. К ресурсу также получит доступ Росгвардия.

«Человеку больше не надо носить справки из кабинета в кабинет. <…> Что особенно важно: устраняется сама возможность предоставления подложных медсправок. Сегодня Росгвардия даже не может проверить, стоит ли человек на учете в ПНД [психоневрологическом диспансере]/КНД [краевом наркологическом диспансере]», — подчеркнул Хинштейн.

Если получивший все справки гражданин, например, попадает в ДТП и в его анализах обнаруживают наркотики, то данные об этом оперативно обновляются в ГИС Минздрава и направляются в Росгвардию. Разрешение и лицензия будут приостановлены, само оружие — изъято, а владелец за 30 дней обязан будет пройти внеочередное освидетельствование.

«Кроме того, мы предлагаем вести электронный учет оружия, патронов и их владельцев в ГИС Росгвардии», — отметил Хинштейн.

Мнение экспертов

Депутат Госдумы РФ Владислав Резник, профессионально занимающийся горной охотой, положительно отреагировал на предлагаемые изменения. В беседе с корреспондентом «ПС» он отметил, что теперь Росгвардия сможет оперативно пресекать попытки неадекватных лиц приобрести опасную экипировку.

«Безусловно, те изменения, которые вносятся в законопроект, исключительно полезны. Потому что в тот момент, когда выявляются противопоказания по владению оружием, информация в онлайн-режиме передается Росгвардии. Она может быстро на это отреагировать, возможно, еще до проведения медосвидетельствования», — сказал Резник.

В свою очередь первый зампред комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, также увлекающийся охотой, назвал подготовленные правки в федеральный закон «косметическими». По его мнению, они позволят разрешить проблему лишь частично, но не смогут полностью ее искоренить.

«Это косметические правки. Они основную проблему не решат, только частично отрегулируют вопросы приобретения оружия и итогового его ношения. Все эти разговоры о повышении возраста... Всем ясно, что проблемы с оружием идут от головы. Это измененная психика нынешним положением вещей, недостатком воспитания, потребительским отношением, скорее, метафизические проблемы», — не сомневается депутат Госдумы.

Валуев напомнил, что подобные предложения в нижнюю палату парламента он вносил еще год назад. При этом, по мнению собеседника издания, нынешней инициативе депутатов не хватает пункта об обязательной проверке знаний до момента получения охотничьего билета. Ведь очень многие россияне предпочитают становится охотниками именно из-за простой процедуры оформления документа, а значит, и приобретения оружия.

«Сейчас билет выдается в заявительном порядке при уплате пошлины. Но по сути он дает право на охоту — есть разница между хранением оружия дома и его ношением. Парень из Татарстана (Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии - прим.ред.) был как раз номинальным охотником. Сегодня, к сожалению, в силу желания таким образом иметь возможность носить оружие появляется все больше охотников, но у них нет элементарных знаний. Они стреляют во все, что движется. Таких видно издалека», — посетовал Валуев.

Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить до 21 года возрастной ценз для получения лицензии на оружие, а также ужесточить правила получения документов и продажи отдельных видов вооружения. Меры были озвучены после трагедии в Казани, когда 19-летний Ильназ Галявиев зашел в казанскую гимназию и открыл стрельбу по детям и учителям. Погибли семь детей и две учительницы.