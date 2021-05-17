Российский экологический оператор стал организатором Невского международного конгресса

Российский экологический оператор (РЭО) стал соорганизатором Невского международного экологического конгресса и его экопартнером.

Российский экологический оператор (РЭО) стал соорганизатором Невского международного экологического конгресса и его экопартнером.

Мероприятие пройдет в Петербурге 27 и 28 мая. В рамках конгресса РЭО организует сессию "Экономика замкнутого цикла". Ее участники обсудят вопросы регулирования отрасли с обращением отходов и адаптации нормативно-правовой базы. По данным оператора, ежегодно в РФ накапливается более 60 млн тонн твердых коммунальных отходов.

В рамках Невского международного экологического конгресса участники обсудят зарубежный опыт раздельного сбора и переработки мусора. К тому же они поговорят о том, как утилизируют медицинские отходы в СНГ, отмечает телеканал 360tv.ru. Площадка НМЭК важна для отрасли в целом, считают в РЭО.