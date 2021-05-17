Подлинная деятельность "Альянса учителей" может быть направлена на разжигание скандалов

Сотрудники созданного для защиты прав преподавателей профсоюза "Альянс учителей" не раз становились участниками инцидентов с политической подоплекой.

Сотрудники созданного для защиты прав преподавателей профсоюза "Альянс учителей" не раз становились участниками инцидентов с политической подоплекой.

Председателем объединения является Семен Кочкин, который был координатором штаба Навального в Чебоксарах (структурное подразделение ФБК* — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). Гражданин неоднократно был фигурантом дел об административных правонарушениях с 2017 года, передает RT.

Также среди представителей "Альянса" числится и глава отделения в Санкт-Петербурге Даниил Кен. Он работал педагогом-психологом в местном лицее, осенью 2020 года его уволили из образовательного заведения с пометкой "за аморальный поступок". Однако сам Кен пытался опровергнуть вышеуказанные заявления.

Гглава организации "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин назвал представителей "Альянсов" и штабов шарлатанами без идеологии. Их деятельность, по его словам, направлена на лоббирование западных интересов, а не защиту профессиональных или социальных групп.

* ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ СОЗДАН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА