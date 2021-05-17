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18:46   17 Мая 2021
Общество

Подлинная деятельность "Альянса учителей" может быть направлена на разжигание скандалов

Подлинная деятельность "Альянса учителей" может быть направлена на разжигание скандалов

Сотрудники созданного для защиты прав преподавателей профсоюза "Альянс учителей" не раз становились участниками инцидентов с политической подоплекой.

Председателем объединения является Семен Кочкин, который был координатором штаба Навального в Чебоксарах (структурное подразделение ФБК* — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). Гражданин неоднократно был фигурантом дел об административных правонарушениях с 2017 года, передает RT.

Также среди представителей "Альянса" числится и глава отделения в Санкт-Петербурге Даниил Кен. Он работал педагогом-психологом в местном лицее, осенью 2020 года его уволили из образовательного заведения с пометкой "за аморальный поступок". Однако сам Кен пытался опровергнуть вышеуказанные заявления.

Гглава организации "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин назвал представителей "Альянсов" и штабов шарлатанами без идеологии. Их деятельность, по его словам, направлена на лоббирование западных интересов, а не защиту профессиональных или социальных групп.

* ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ СОЗДАН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

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#скандалы #альянс учителей #кен

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