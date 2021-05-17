Речной транспорт в Москве адаптируют для маломобильных пассажиров

Концепт развития речного транспорта Москвы предусматривает его адаптацию для пассажиров с ограниченными возможностями, сообщил один из разработчиков, шеф-дизайнер Алексей Шаршаков.

Концепт развития речного транспорта Москвы предусматривает его адаптацию для пассажиров с ограниченными возможностями, сообщил один из разработчиков, шеф-дизайнер Алексей Шаршаков.

Он объяснил, что все причалы в столице оборудуют пандусами и устройствами для инвалидных кресел и детских колясок. Необходимое оборудование появится и внутри судов, пишет агентство городских новостей "Москва".

В сентябре 2020 года департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщил, что совместно с НИУ ВШЭ определил два перспективных маршрута речного транспорта. Первый пройдет от парка "Фили" до Киевского вокзала, второй — от Новоданиловской набережной до района Печатники.

С мая в столице начал работать регулярный речной маршрут от Химок до столичного Северного речного вокзала, передает сайт 360tv.ru. Первый этап речной навигации открылся в Москве 13 апреля.