18:45 17 Мая 2021Политика
Владимир Путин лично поздравил казахстанского коллегу с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на интернет-портале Кремля.
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на интернет-портале Кремля.
Российский лидер в ходе переговоров тепло поздравил Токаева с днем рождения. По словам представителей Кремля, беседа проходила при участии первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Токаев также получил поздравления от председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и российского премьер-министра Михаила Мишустина.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы, сообщает сайт 360tv.ru.