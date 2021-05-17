Владимир Путин лично поздравил казахстанского коллегу с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на интернет-портале Кремля.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на интернет-портале Кремля.

Российский лидер в ходе переговоров тепло поздравил Токаева с днем рождения. По словам представителей Кремля, беседа проходила при участии первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Токаев также получил поздравления от председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и российского премьер-министра Михаила Мишустина.

Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы, сообщает сайт 360tv.ru.