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18:43   17 Мая 2021
Политика

Лавров надеется на профессиональный разговор с госсекретарем США в Рейкьявике

Лавров надеется на профессиональный разговор с госсекретарем США в Рейкьявике

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров намерен провести профессиональный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном на встрече в Рейкьявике на следующей неделе.

Глава ведомства собирается выяснить намерения Вашингтона относительно дальнейших отношений с Москвой. Кроме того, представители двух государства обсудят позиции по международным проблемам, затрагивающим интересы РФ.

Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена пройдет в рамках СМИД Арктического совета. Стоит отметить, что накануне российское правительство утвердило перечень недружественных государств. В него вошли Чехия и США.

Глава американского Госдепа ранее сообщил, что собирается поговорить с Лавровым о строительстве "Северного потока — 2". Американская сторона выступает против этого проекта, говорится на сайте 360tv.ru.

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#россия #сша #лавров #Блинкен

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