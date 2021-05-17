Лавров надеется на профессиональный разговор с госсекретарем США в Рейкьявике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров намерен провести профессиональный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном на встрече в Рейкьявике на следующей неделе.
Глава ведомства собирается выяснить намерения Вашингтона относительно дальнейших отношений с Москвой. Кроме того, представители двух государства обсудят позиции по международным проблемам, затрагивающим интересы РФ.
Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена пройдет в рамках СМИД Арктического совета. Стоит отметить, что накануне российское правительство утвердило перечень недружественных государств. В него вошли Чехия и США.
Глава американского Госдепа ранее сообщил, что собирается поговорить с Лавровым о строительстве "Северного потока — 2". Американская сторона выступает против этого проекта, говорится на сайте 360tv.ru.