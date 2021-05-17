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18:36   17 Мая 2021
Происшествия

Казанский стрелок мог напасть на гимназию в результате вербовки

Казанский стрелок мог напасть на гимназию в результате вербовки

Ильназ Галявиев, совершивший вооруженное нападение на казанскую школ, мог подвергаться манипуляциям со стороны неустановленных лиц.

Следователи начали проверку версии о вербовке Ильназа Галявиева, устроившего массовое убийство в 175-й гимназии. Стражи порядка планируют изучить аккаунты подозреваемого в социальных сетях и на электронной площадке Steam.

По версии полиции, юноша мог не замечать манипуляции со стороны собеседников и подчиняться им подсознательно. Сам злоумышленник уверяет, что действовал без сообщников.

Вооруженное нападение на школу состоялось 11 мая. Его жертвами стали семеро детей и двое взрослых.

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#татарстан #стрельба #казань #вербовка #галявиев

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