Казанский стрелок мог напасть на гимназию в результате вербовки

Ильназ Галявиев, совершивший вооруженное нападение на казанскую школ, мог подвергаться манипуляциям со стороны неустановленных лиц.

Ильназ Галявиев, совершивший вооруженное нападение на казанскую школ, мог подвергаться манипуляциям со стороны неустановленных лиц.

Следователи начали проверку версии о вербовке Ильназа Галявиева, устроившего массовое убийство в 175-й гимназии. Стражи порядка планируют изучить аккаунты подозреваемого в социальных сетях и на электронной площадке Steam.

По версии полиции, юноша мог не замечать манипуляции со стороны собеседников и подчиняться им подсознательно. Сам злоумышленник уверяет, что действовал без сообщников.

Вооруженное нападение на школу состоялось 11 мая. Его жертвами стали семеро детей и двое взрослых.