Кремль не смог поделиться новой информацией о вероятной встрече Путина и Байдена

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что пока ничего не может уточнить о подготовке возможного русско-американского саммита.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что пока ничего не может уточнить о подготовке возможного русско-американского саммита.

Журналисты ТАСС спросили Пескова о том, определены ли наиболее вероятные даты проведения встречи президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

"Пока нам нечего сообщить по этой теме", — ответил Песков.

Ранее Джо Байден во время телефонных переговоров с Путиным 13 апреля предложил российскому лидеру провести личную встречу на территории "третьей страны".