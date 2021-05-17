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20:01   17 Мая 2021
Весь мир

Вассерман объяснил, на какое самое уязвимое место Китая будут давить США

Вассерман объяснил, на какое самое уязвимое место Китая будут давить США

Британские аналитики, расшифровывая ежегодное новогоднее предсказание журнала «Экономист», которое традиционно публикуется на обложке издания в виде рисунка, пришли к выводу, что США в конце концов помешают Китаю вырваться на лидирующие позиции в мире.

Об этом в авторской колонке на сайте РЕН.тв пишет известный политический консультант, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

По его словам, журнал «Экономист», помимо прочего, известен в мире именно своими новогодними зашифрованными в рисунках предсказаниями, благодаря которым его считают связанным с кланами Ротшильдов – тех, кто зарабатывает на связях между мировыми экономическими зонами, и Рокфеллеров – тех, кто стремиться превратить весь мир в одну общую зону.

«Редакция журнала знает немало и на новогодних обложках намекает на свои прогнозы, — пишет Вассерман. — Аналитики сочли, что на нынешний год предсказано, в частности, продолжение давления Соединенных Штатов Америки на Китайскую Народную Республику. Оно рано или поздно приведет к провалу попыток Китая стать общемировым лидером».

Теперь же, по словам эксперта, англосаксы прямо заявляют о необходимости осуществить переворот в Китае.

Вассерман объяснил, на какое самое уязвимое место Китая будут давить США

В частности, журнал Globe and mail («Мир и почта») 30 апреля текущего года опубликовал материал бывшего сотрудника посольства Великобритании в Пекине Гарсайда, незамысловато озаглавленную «Смена режима в Китае не только возможна, но и необходима».

«Открытым текстом успокаиваю: англосаксы регулярно заявляют о необходимости смены очередной неугодной им власти, но далеко не всегда им такое удается. Вот и китайскую власть народ поддерживает так, что при всех внутренних трениях свергнуть её снаружи практически невозможно», — пишет Вассерман.

Однако, по мнению эксперта, у Китая все же есть уязвимое место, так как львиная доля используемых в производстве электроники микропроцессоров, он получает из Тайваня, а там у власти до сих пор находятся политические силы, изгнанные коммунистическими властями КНР в далеком 1949 году.

При чем и китайские власти и власти Тайваня считают, что материковый Китай и остров являются единым целым. Обе стороны претендуют на единоличную власть и требуют от остальных государств поддерживать официальные связи только с собой.

Вассерман объяснил, на какое самое уязвимое место Китая будут давить США

В заключение Вассерман напоминает, что не так давно Тайвань с визитом посетила американская делегация, состоящая из чиновников американской администрации и бывших членов конгресса. Эта делегация заверила власти Тайваня в том, что правительство Джо Байдена при одобрении Конгресса готово оказать острову любую поддержку, в том числе и военную.

Таким образом, журнал «Экономист» не просто так выступает с прогнозами по поводу Китая, ведь ключевым является вопрос – у кого в руках окажутся новейшие технологии, а экономическая война не только бывает страшнее горячей, но и может со временем перерасти в настоящую горячую войну.

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