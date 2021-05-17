Вассерман объяснил, на какое самое уязвимое место Китая будут давить США

Британские аналитики, расшифровывая ежегодное новогоднее предсказание журнала «Экономист», которое традиционно публикуется на обложке издания в виде рисунка, пришли к выводу, что США в конце концов помешают Китаю вырваться на лидирующие позиции в мире.

Британские аналитики, расшифровывая ежегодное новогоднее предсказание журнала «Экономист», которое традиционно публикуется на обложке издания в виде рисунка, пришли к выводу, что США в конце концов помешают Китаю вырваться на лидирующие позиции в мире.

Об этом в авторской колонке на сайте РЕН.тв пишет известный политический консультант, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

По его словам, журнал «Экономист», помимо прочего, известен в мире именно своими новогодними зашифрованными в рисунках предсказаниями, благодаря которым его считают связанным с кланами Ротшильдов – тех, кто зарабатывает на связях между мировыми экономическими зонами, и Рокфеллеров – тех, кто стремиться превратить весь мир в одну общую зону.

«Редакция журнала знает немало и на новогодних обложках намекает на свои прогнозы, — пишет Вассерман. — Аналитики сочли, что на нынешний год предсказано, в частности, продолжение давления Соединенных Штатов Америки на Китайскую Народную Республику. Оно рано или поздно приведет к провалу попыток Китая стать общемировым лидером».

Теперь же, по словам эксперта, англосаксы прямо заявляют о необходимости осуществить переворот в Китае.

В частности, журнал Globe and mail («Мир и почта») 30 апреля текущего года опубликовал материал бывшего сотрудника посольства Великобритании в Пекине Гарсайда, незамысловато озаглавленную «Смена режима в Китае не только возможна, но и необходима».

«Открытым текстом успокаиваю: англосаксы регулярно заявляют о необходимости смены очередной неугодной им власти, но далеко не всегда им такое удается. Вот и китайскую власть народ поддерживает так, что при всех внутренних трениях свергнуть её снаружи практически невозможно», — пишет Вассерман.

Однако, по мнению эксперта, у Китая все же есть уязвимое место, так как львиная доля используемых в производстве электроники микропроцессоров, он получает из Тайваня, а там у власти до сих пор находятся политические силы, изгнанные коммунистическими властями КНР в далеком 1949 году.

При чем и китайские власти и власти Тайваня считают, что материковый Китай и остров являются единым целым. Обе стороны претендуют на единоличную власть и требуют от остальных государств поддерживать официальные связи только с собой.

В заключение Вассерман напоминает, что не так давно Тайвань с визитом посетила американская делегация, состоящая из чиновников американской администрации и бывших членов конгресса. Эта делегация заверила власти Тайваня в том, что правительство Джо Байдена при одобрении Конгресса готово оказать острову любую поддержку, в том числе и военную.

Таким образом, журнал «Экономист» не просто так выступает с прогнозами по поводу Китая, ведь ключевым является вопрос – у кого в руках окажутся новейшие технологии, а экономическая война не только бывает страшнее горячей, но и может со временем перерасти в настоящую горячую войну.