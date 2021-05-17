Станцию «Спортивная» в Новосибирске построят за счет средств на ледовую арену

Строительство спортивного комплекса в свою очередь профинансирует государство.

Глава Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил о решении проблемы с финансированием строительства станции метро «Спортивная» в региональном центре.

По словам губернатора, средства на эти цели в ближайшие дни необходимо перенаправить с другой стройки — ледовой арены. Ее возведение в свою очередь профинансирует Новосибирску государство, о чем Травников уже договорился с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. На спортивный комплекс из федерального бюджета выделят 865 млн рублей.

«Первая партия оборудования [для метро] уже пришла, за него нужно рассчитываться, оплачивать работу по монтажу – поэтому, не дожидаясь процедур доведения средств федерального бюджета, вместе с коллегами-финансистами мэрии, нужно найти решение для оперативной помощи городу, чтобы коллеги могли приступить к монтажу оборудования уже прямо сейчас», — поручил губернатор.

Строительство ледовой арены при этом не пострадает, к концу года техническая готовность объекта составит уже 75%, заключил Травников.