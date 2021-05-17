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17:55   17 Мая 2021
Россия

Брянские учителя пожаловались на давление со стороны «Единой России»

Брянские учителя пожаловались на давление со стороны «Единой России»

В Брянске учителей заставляют регистрироваться на портале Госуслуг, чтобы в качестве избирателей принять участие в предварительном голосовании «Единой России», которое стартует 24 мая, сообщают местные СМИ. При этом, по словам педагогов, с каждым днем давление на них растет.

«Нас бюджетников просят зарегистрироваться. Не просто просят. Чуть ли не требуют. Говорят, что если мы не станем избирателями ЕдРо [«Единой России», — прим. ред.], то директора подставим и его снимут», — сообщил один из очевидцев происходящего.

 На фоне жалоб местный активист Роман Демьяненко выступил с инициативой бойкотировать праймериз партии власти.

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#праймериз #единая россия #учителя #брянская область

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