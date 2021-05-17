Добровинский объяснил, как запрет на въезд Киркорова в Литву повлияет на судьбу страны

Адвокат Александр Добровинский уверен, что исход дела о запрете на въезд певца Филиппа Киркорова в Литву решит судьбу страны как демократического государства.

Адвокат Александр Добровинский уверен, что исход дела о запрете на въезд певца Филиппа Киркорова в Литву решит судьбу страны как демократического государства.

Очередное слушание по делу о запрете Филиппу Киркорову на въезд в Литву прошло 17 мая. Решение судебного заседания будет объявлено через две недели.

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал слушание по этому делу. Он считает, что его исход во многом повлияет на судьбы Литвы "как самостоятельного государства", которое откажется от антироссийского политиканства.

"Мы, конечно, надеемся, что суд отменит запрет на творчество артиста, и Литва войдет в число демократических европейских государств, для которых понятия "права человека", "искусство" и "культура" не являются пустым звуком", — отметил юрист в беседе с телеканалом "360".

Добровинский рассказал, что будет, если запрет на въезд певца в страну останется в силе. В таком случае Литва предстанет перед миром как государство, которое является сторонником антироссийской пропаганды, убежден юрист.