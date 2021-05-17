Губернатора Буркова возмутили цены на маршрутки в Омске

Александр Бурков поручил омским властям пересмотреть схему движения городского транспорта.

С 15 мая ряд частных перевозчиков в Омске повысили стоимость проезда до 30 рублей. Этот шаг возмутил губернатора региона Александра Буркова. Сегодня на аппаратном совещании правительства он назвал произошедшее «выкручиванием рук» пассажирам и приказал городским властям пересмотреть схемы движения муниципального транспорта.

«Если такое происходит на нерегулируемых тарифах, смотрите, как дополнить эти маршруты муниципальным транспортом. Но у людей должна быть возможность ездить по той стоимости, которая ранее установлена», — поручил губернатор.

Отметим, ранее стоимость проезда на нерегулируемых маршрутах составляла 27 рублей при безналичной оплате и 30 рублей – наличными. При этом по льготным картам пенсионеры платили за поездку 24 рубля, столько же – студенты, а школьники – 22 рубля.