Американские журналисты обнародовали уникальные сведения о секретной армии США

Двухлетнее расследование журналистов издания Newsweek доказало, что Пентагон в течение десяти лет формировал тайную армию, в которой служат около 60 тысяч бойцов.

Двухлетнее расследование журналистов издания Newsweek доказало, что Пентагон в течение десяти лет формировал тайную армию, в которой служат около 60 тысяч бойцов.

Так, стало известно, что количество служащих этого секретного формирования в десять раз превышает количество подпольных сотрудников ЦРУ. Бойцы этой тайной армии несут службу как внутри страны, так и за рубежом.

Значительную роль в работе такого подразделения сыграли около 130 частных компаний, которые каждый год тратят на содержание этого воинского соединения 900 миллионов долларов. Они оплачивают создание фальшивой документации, изготовление устройств и техники для прослушивания и слежки, которую "секретные" военнослужащие ведут на Ближнем Востоке и в Африке.