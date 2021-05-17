Меркель осудила обстрелы израильской территории из Газы

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху осудила атаки, ведущиеся из сектора Газа.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху осудила атаки, ведущиеся из сектора Газа.

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт сообщил о беседе двух политиков и поднимавшихся в ходе переговоров темах.

"Канцлер решительно осудила вновь продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля из Газы и заверила премьер-министра в солидарности правительства Германии. Она подчеркнула право Израиля на самозащиту от нападений", — процитировал Зайберт канцлера Германии.

Меркель в беседе с Нетаньяху сказала, что власти примут решительные меры в связи с протестами в ФРГ, которые разжигают антисемитизм.

Ранее сообщалось, что Палестина за 12 часов выпустила для атаки по Израилю по крайней мере 60 ракет. Система ПВО "Железный купол" перехватила десятки снарядов, говорится на сайте 360tv.ru.