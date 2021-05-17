Роскомнадзор не будет блокировать Twitter
Роскомнадзор принял решение не блокировать социальную сеть Twitter, но оставить замедление сервиса на мобильных устройствах.
Скорость работы Twitter была замедлена из-за того, что социальная сеть отказалась удалять запрещенный контент. Впоследствии Роскомнадзор пригрозил сервису блокировкой в случае дальнейшего игнорирования требований по поводу размещенных материалов. РНК сделало заявление, в котором сообщило о своем решении по поводу Twitter.
"Роскомнадзор принял решение не блокировать сервис Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах", — говорится в сообщении.
В американской социальной сети ранее выразили обеспокоенность решением Роскомнадзора. Руководство компании было опечалено замедлением сервиса.