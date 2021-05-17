Роскомнадзор не будет блокировать Twitter

Роскомнадзор принял решение не блокировать социальную сеть Twitter, но оставить замедление сервиса на мобильных устройствах.

Роскомнадзор принял решение не блокировать социальную сеть Twitter, но оставить замедление сервиса на мобильных устройствах.

Скорость работы Twitter была замедлена из-за того, что социальная сеть отказалась удалять запрещенный контент. Впоследствии Роскомнадзор пригрозил сервису блокировкой в случае дальнейшего игнорирования требований по поводу размещенных материалов. РНК сделало заявление, в котором сообщило о своем решении по поводу Twitter.

"Роскомнадзор принял решение не блокировать сервис Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах", — говорится в сообщении.

В американской социальной сети ранее выразили обеспокоенность решением Роскомнадзора. Руководство компании было опечалено замедлением сервиса.