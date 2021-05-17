Названо условие возможного замедления работы Facebook и YouTube в России

Работу Facebook и YouTube в России могут замедлить, если эти ресурсы не удалят запрещенный контент, заявили в Роскомнадзоре.

Работу Facebook и YouTube в России могут замедлить, если эти ресурсы не удалят запрещенный контент, заявили в Роскомнадзоре.

Зафиксированы случаи публикации противоправных материалов на страницах социальной сети Facebook и каналах видеохостинга YouTube. В связи с этим к этим ресурсам могут применить санкции. Представители Facebook и YouTube пока не прокомментировали заявление Роскомнадзора.