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17:12   17 Мая 2021
Общество

Названо условие возможного замедления работы Facebook и YouTube в России

Названо условие возможного замедления работы Facebook и YouTube в России

Работу Facebook и YouTube в России могут замедлить, если эти ресурсы не удалят запрещенный контент, заявили в Роскомнадзоре.

Зафиксированы случаи публикации противоправных материалов на страницах социальной сети Facebook и каналах видеохостинга YouTube. В связи с этим к этим ресурсам могут применить санкции. Представители Facebook и YouTube пока не прокомментировали заявление Роскомнадзора.

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#роскомнадзор #facebook #youtube

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