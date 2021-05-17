Пара украла мясо и подожгла павильон под Тверью, чтобы замести следы

Полиция задержала двух подозреваемых в поджоге мясного павильона в Тверской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Полиция задержала двух подозреваемых в поджоге мясного павильона в Тверской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Инцидент произошел на улице Дзержинского в Торжке. В полицию поступило сообщение, что горит торговый павильон, принадлежащий 30-летнему жителю города. Специалисты выявили, что возгорание произошло неслучайно. Правоохранителям удалось установить причастных к происшествию. Ими оказались молодой человек и девушка.

На допросе они признались в содеянном. По их словам, ночью они разбили окно в павильоне, чтобы украсть мясо, а после подожгли помещение. Ущерб превысил миллион рублей. Возбуждено уголовное дело.