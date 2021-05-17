Британский врач перечислил самые опасные алкогольные напитки

Некоторые алкогольные напитки могут спровоцировать сильное опьянение. Подробно об этом рассказал британский врач Симран Дио.

Некоторые алкогольные напитки могут спровоцировать сильное опьянение. Подробно об этом рассказал британский врач Симран Дио.

Самыми опасными считаются газированные напитки и коктейли, такие как игристые вина или джин-тоники. Они вызывают сильное алкогольное опьянение, так как содержащиеся в них газы повышают давление в желудке. Из-за этого спирты быстрее впитываются и попадают в кровь, приводит слова врача LADBible.

Смешивание алкоголя не грозит быстрым повышением количества спирта в организме. Употребляя напитки разной крепости, человек может потерять контроль за количеством выпитого и опьянеть гораздо сильнее. Также не рекомендуется употреблять алкоголь натощак, говорится на сайте 360tv.ru.