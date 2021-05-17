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16:58   17 Мая 2021
Происшествия

Жительница Китая ранила ножом пятерых человек из-за любовной драмы

Жительница Китая ранила ножом пятерых человек из-за любовной драмы

Китаянка напала на людей в бизнес-центре Шанхая с холодным оружием. В результате инцидента пострадали пять человек.

По предварительным данным, 37-летняя злоумышленница приехала в город-миллионник к приятелю из одной из провинций страны, но не нашла нужного ей человека. Тогда она в "порыве чувств" напала на людей с ножом для фруктов в руках в здании, расположенном на улице Цзянсу, сообщают СМИ.

Вскоре местные правоохранители задержали преступницу. В скором времени она может стать фигуранткой уголовного дела. Медики оказали необходимую помощь пятерым пострадавшим, одному из них потребовалась госпитализация.

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#шанхай #нападение #нож

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