16:58 17 Мая 2021Происшествия
Жительница Китая ранила ножом пятерых человек из-за любовной драмы
Китаянка напала на людей в бизнес-центре Шанхая с холодным оружием. В результате инцидента пострадали пять человек.
Китаянка напала на людей в бизнес-центре Шанхая с холодным оружием. В результате инцидента пострадали пять человек.
По предварительным данным, 37-летняя злоумышленница приехала в город-миллионник к приятелю из одной из провинций страны, но не нашла нужного ей человека. Тогда она в "порыве чувств" напала на людей с ножом для фруктов в руках в здании, расположенном на улице Цзянсу, сообщают СМИ.
Вскоре местные правоохранители задержали преступницу. В скором времени она может стать фигуранткой уголовного дела. Медики оказали необходимую помощь пятерым пострадавшим, одному из них потребовалась госпитализация.