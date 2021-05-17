На пост губернатора Хабаровского края может выдвинуться ведущая Первого канала Марина Ким.

Ведущая Первого канала Марина Ким, которая в феврале этого года вступила в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», может выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Хабаровского края. Об этом сообщил ряд СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

В самой партии комментировать новость отказались. А исполнительный секретарь центрального совета «Справедливой России — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев заявил, что журналистка пойдет на выборы, но не губернатора, а депутата Госдумы от Дальнего Востока.

Политтехнолог Алена Август назвала такую стратегию новоиспеченной партии «неплохим» ходом. Впрочем, соответствует ли эта информация действительности, пока остается только догадываться, констатировала эксперт в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

«Не знаю, насколько эта информация официальная. В любом случае мне кажется, что партия сейчас использует возможность заявить о новых именах, которыми она проросла. Марина Ким — политический журналист, довольно активна. Поэтому почему бы и нет? Как попытка заявить о себе — очень даже неплохо», — сказала Август.

Оценивая шансы Марины Ким провести успешную предвыборную кампанию, собеседница издания подчеркнула, что большую роль в этом процессе сыграет то, как на посту врио губернатора региона проявит себя Михаил Дегтярев.

«Хабаровск — такая интересная территория, где у нас был такой заповедник ЛДПР, а сейчас внутри ЛДПР происходят различные процессы, кто-то выходит: кто-то с шумом, кто-то с не очень большим шумом. Сложно пока говорить, но при появлении новых претендентов очень многое зависит от того, как будет вести себя Дегтярев», — полагает политтехнолог.

Август добавила, что жители региона — достаточно свободолюбивы, а потому негативно отнесутся к «железной хватке» нового губернатора.

«Истории там [в Хабаровске — прим. ред.] разные, много скандалов, и есть оценки экспертов о том, что он [Дегтярев] железной рукой сейчас пытается прорыть. Насколько это понравится свободолюбивым хабаровчанам — неизвестно. Дальний Восток — он такой, преподносит сюрпризы. Потому что на самом деле, передавив, он может все потерять», — заключила собеседница «ПС».

В сентябре этого года в Хабаровском крае состоятся досрочные выборы губернатора. Причина тому — отставка экс-главы региона Сергея Фургала в связи с утратой доверия. В июле 2020 года он был арестован по обвинению в организации убийств и покушению на убийство предпринимателей.

Временно исполняющим обязанности главы региона президент РФ Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.